İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2026 Pazar / 8 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7392
  • EURO
    53,0889
  • ALTIN
    6630.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın kızına suikast planı Türkiye'de çökertildi! Son anda yakalandı
Dünya

Trump'ın kızına suikast planı Türkiye'de çökertildi! Son anda yakalandı

İran Devrim Muhafızlar'nca eğitildiği iddia edilen Muhammed Saadi (32) Türkiye üzerinden Rusya'ya gitmeye çalışırken yakalandı. ABD'ye iade edilen şüphelinin üzerinden, Ivanka Trump'ın Florida'daki evine ait plan ve haritalar çıktı.

MEHMET SELVİTOP24 Mayıs 2026 Pazar 08:45 - Güncelleme:
Trump'ın kızına suikast planı Türkiye'de çökertildi! Son anda yakalandı
ABONE OL

İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamını almak amacıyla ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'a suikast planladığı ileri sürülen Hizbullah üyesi Irak vatandaşı Muhammed Bakır Said Davut el Saadi (32), Türkiye'de yakalandı.

15 Mayıs'ta Türkiye üzerinden Rusya'ya gitmek üzere havalimanında Türk güvenlik güçlerince yakalanan Saadi, ABD'ye iade edildi. The New York Post'un özel haberine göre, ABD'ye iade edilen şüphelinin, Ivanka Trump'ın Florida'daki evine ait gizli plan ve haritaları ele geçirdiği öne sürüldü.

Kasım Süleymani'yi 'akıl hocası' olarak gören Saadi'nin "Bizim evimizi yaktığı gibi Trump'ın evini yakmak için kızı Ivanka'yı öldürmemiz gerekiyor" dediği iddia edildi. Zanlı, ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre 18 ayrı terör saldırısıyla suçlanıyor.

  • trump
  • Ivanka Trump
  • Muhammed Bakır Said Davut el Saadi
  • suikast

ÖNERİLEN VİDEO

Panik anları güvenlik kamerasında! Depremin yeni görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.