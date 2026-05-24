İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamını almak amacıyla ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump'a suikast planladığı ileri sürülen Hizbullah üyesi Irak vatandaşı Muhammed Bakır Said Davut el Saadi (32), Türkiye'de yakalandı.

15 Mayıs'ta Türkiye üzerinden Rusya'ya gitmek üzere havalimanında Türk güvenlik güçlerince yakalanan Saadi, ABD'ye iade edildi. The New York Post'un özel haberine göre, ABD'ye iade edilen şüphelinin, Ivanka Trump'ın Florida'daki evine ait gizli plan ve haritaları ele geçirdiği öne sürüldü.

Kasım Süleymani'yi 'akıl hocası' olarak gören Saadi'nin "Bizim evimizi yaktığı gibi Trump'ın evini yakmak için kızı Ivanka'yı öldürmemiz gerekiyor" dediği iddia edildi. Zanlı, ABD Adalet Bakanlığı verilerine göre 18 ayrı terör saldırısıyla suçlanıyor.