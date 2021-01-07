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Dünya

Trump'ın kızının paylaşımına tepki yağdı! Silmek zorunda kaldı

ABD'de Trump yanlılarının kongre binasını basması sonrası, 'Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin' paylaşımını alıntılayan Trump'ın kızı Ivanka Trump, 'protestoculara 'Vatansever' dediği için tepki çekti.. Ivanka, daha sonra paylaşımını silmek zorunda kaldı.

07 Ocak 2021 Perşembe 10:35 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 10:35
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ABD Kongre Binası’nın dört saatlik işgali ve şiddeti gittikçe artan protestolar sırasında ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara "Evinize dönün" çağrısı yaptı. Trump'ın “Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!” paylaşıma kızı Ivanka Trump’tan destek geldi.

Ivanka Trump, babasının Twitter'da yaptığı paylaşımı alıntılayarak “Amerikan Vatanseverleri” ifadesini kullandı. Bu ifade kısa sürede büyük tepki topladı.

NTV'de yer alan habere göre, “Şiddet derhal durmalı. Lütfen barışçıl olun” çağrısında bulunan Ivanka Trump, gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

Ivanka Trump daha sonra, "Barışçıl protesto vatanseverliktir. Şiddet kabul edilemez ve en güçlü şekilde kınanmalıdır" mesajını paylaştı. 

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