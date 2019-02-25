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Trump'ın Kongre’den savunma bütçesi talebi sonuçsuz kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki haftalarda Kongre’den bir kez daha savunma harcaması artışı talep etmeye hazırlanıyor. ABD medyası Kongre'nin bu talebe olumsuz yanıt vereceğini iddia etti.

  • star.com.tr
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Trump’ın kayıt dışı bir hesapta bu paranın neredeyse dörtte birini saklamayı ve parayı federal bütçe haricindeki harcamalara ayırmayı planladığı iddia ediliyor. Kongre'de Demokratların ve Cumhuriyetçilerin bu talebi desteklemeyeceği belirtiliyor.

Beyaz Saray, 750 milyar dolarlık ulusal savunma talebinin 174 milyar dolar kadarını, gelecek mali yıl ulusal özel bir savaş fonu haline getirmeyi planlıyor. İdarenin uzun süredir devam eden askeri birikimini sürdürerek açığını kapatmayı amaçlayan 2011 yasalarının ihlal edilmemesi amaçlanıyor.

Politico'nun haberine göre, Trump’ın bütçe şefi Mick Mulvaney'nin Yurtdışı Acil Durum Operasyonları fonu olarak bilinen aynı savaş hesabını sınırlamaya çalıştığı göze çarpıyor.

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