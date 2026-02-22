İSTANBUL 6°C / 4°C
ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutuna izinsiz girmeye çalışan kişi, Gizli Servis ekipleri tarafından vurularak öldürüldü.

22 Şubat 2026 Pazar 17:31
Trump'ın konutunda alarm: Gizli servis şüpheliyi vurdu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago konutuna gece saatlerinde bir kişi izinsiz şekilde girmeye çalıştı. Konutu koruyan Gizli Servis ajanları, 20'li yaşlarındaki şüpheliyi vurdu. Şüphelinin müdahalenin ardından hayatını kaybettiği açıklandı.

Gizli Servis, şüphelinin kuzey kapısından giriş yapmaya çalıştığını ve elinde av tüfeğine benzeyen bir cisim ile bir yakıt bidonu olduğunu ifade etti.

Trump'ın olay sırasında başkent Washington DC'de olduğı bildirildi. Şüphelinin konuta neden girmeye çalıştığı hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

