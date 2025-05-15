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Dünya

Trump'ın Körfez temasları sürüyor! 1,4 trilyon dolar yatırım yapacaklar

Körfez ülkelerine ziyaretlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti. Trump, BAE'nin ABD'ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım yapacağını söyledi.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
Trump'ın Körfez temasları sürüyor! 1,4 trilyon dolar yatırım yapacaklar
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Orta Doğu turu kapsamında BAE'ye giden ABD Başkanı Trump, Abu Dabi'deki El Vatan Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Trump, Al Nahyan ile baş başa görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BAE'nin ABD'ye on yılda yapacağı 1,4 trilyon dolarlık yatırım için teşekkür etti.

ABD için geleceğe dönük toplam 10 trilyon doların üzerinde yatırım sözü aldıklarını aktaran Trump, bu yatırımların yapay zeka ve bilişim sektörlerinde gelişime dönüşeceğini belirtti.

Trump, başkanlığının ilk döneminde ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu, bu döneminde de daha iyi olacağını öne sürdü.

"BENİM YANIMDAN ASLA AYRILMAYACAĞINIZI BİLİYORUM"

ABD ile BAE arasındaki ilişkilerin gelişeceğinden emin olduğunu dile getiren Trump, Al Nahyan'a "Zengin bir ülkesiniz, seçim yapabilirsiniz ama benim yanımdan asla ayrılmayacağınızı biliyorum." dedi.

Al Nahyan, BAE ile ABD arasındaki dostluk ve stratejik ortaklık bağlarını güçlendirmek için gösterdiği çabalar dolayısıyla Trump'a devlet nişanı takdim etti.

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