İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Aralık 2020 Salı / 15 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8356
  • EURO
    9,3757
  • ALTIN
    449.453
  • BIST100
    1283.58
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın koronavirüs Danışmanı Dr. Scott Atlas istifa etti
Dünya

Trump'ın koronavirüs Danışmanı Dr. Scott Atlas istifa etti

ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs Danışmanı Dr. Scott Atlas görevinden istifa ettiğini duyurdu. Atlas, özellikle maske konusundaki açıklamaları sebebiyle medyada yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

AA01 Aralık 2020 Salı 07:11 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 07:11
ABONE OL

Kovid-19 salgınından en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de kamuoyunda sıkça eleştirilere uğrayan Dr. Atlas, ilk olarak Fox News kanalında yer alan yazılı bir açıklamayla istifasını duyurdu.

Trump'a gönderdiği istifa mektubunda, "ABD Başkanı özel danışmanlığı görevimden ayrıldığımı bildiriyorum." ifadesini kullanan Atlas'ın görevden ayrılmasında, Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ana neden olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 4,5 ay önce bu göreve getirilen Atlas, özellikle maske konusundaki açıklamaları sebebiyle medyada yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Kasım ayı başında Rus RT kanalına bir röportaj veren Atlas, kamuoyunda ciddi eleştiri alınca kanalın, ABD Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'na (FARA) tabi olduğunu bilmediğini söylemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.