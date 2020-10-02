İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ekim 2020 Cuma / 14 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,763
  • EURO
    9,099
  • ALTIN
    475.682
  • BIST100
    1146.63
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD'den kritik hamle! ''Kıyamet günü uçakları'' havalandı
Dünya

Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ABD'den kritik hamle! ''Kıyamet günü uçakları'' havalandı

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından, ABD'den 'Kıyamet Günü Uçakları' olarak adlandırılan 'E-6B Mercury'ler' havalandı. Uzmanlar, bu hamlenin Rusya, Çin gibi rakip ülkelere, 'Başkomutanın hasta olmasına rağmen nükleer komuta sisteminin sağlam olduğunu gösteren bir mesaj içerdiği kaydedildi.

DHA02 Ekim 2020 Cuma 12:34 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 12:40
ABONE OL

ABD gündemi, Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla sarsıldı. Testi pozitif çıkan Trump'ın açıklamasının ardından "Kıyamet Günü Uçakları" olarak adlandırılan E-6B Mercury uçakları ABD'den havalandı.

RAKİP ÜLEKELERE "AYAKTAYIZ" MESAJI

ABD'li uzman Tim Hogan konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, "E-6B Mercury uçaklarının havalanmasının denizaltından fırlatılan balistik füze ve kıtalararası balistik füze fırlatma kabiliyetine sahip ülkelere mesaj" niteliğinde olduğunu söyledi, "Bu uçaklar bir devletin ABD'ye nükleer silahla saldırması halinde dünya üzerindeki herkesi öldürme kapasitesine sahip" bilgisini paylaştı. Uzmanlar, Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi rakip ülkelere, başkomutanın hasta olmasına rağmen "nükleer komuta sisteminin sağlam" olduğunu gösteren bir mesaj olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.