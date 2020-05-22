İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8188
  • EURO
    7,4289
  • ALTIN
    379.678
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın kullandığı Hidroksiklorokin ilacının kalp hastalıklarını artırdığı iddia edildi
Dünya

Trump'ın kullandığı Hidroksiklorokin ilacının kalp hastalıklarını artırdığı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için kullanmaya başladığını açıkladığı 'Hidroksiklorokin' isimli ilacın kalp hastalığı riskini artırdığı bildirildi.

AA22 Mayıs 2020 Cuma 19:01 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 19:01
ABONE OL

Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada, sıtma ilacı Hidroksiklorokin'in tek başına veya antibiyotikle kullanımının Kovid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedildi.

Hidroksiklorokin ve klorokin uygulanan 15 bin Kovid-19 hastası ile uygulanmayan 81 bin hastanın kayıtlarının incelendiği araştırmada, ilacın hastalarda muhtemel kalp ritmi bozukluğuna yol açtığı belirtildi.

Çalışmayı gerçekleştiren uzmanlar söz konusu ilacın klinik deneyler dışında kullanılmaması tavsiyesinde bulundu.

Trump, Kovid-19'a karşı Hidroksiklorokin kullandığını açıklamıştı

Başkan Trump, geçen hafta Kovid-19 virüsüne karşı Hidroksiklorokin kullandığını belirterek, bunun Fransa ve İtalya gibi ülkelerde de kullanıldığını savunmuş ve "Ben bu ilacın ek bir koruma sağladığına inanıyorum ama tabii kullanmak için doktorunuza danışın." ifadesini kullanmıştı.

Hidroksiklorokin, ilk kez Trump'ın mart ayında Kovid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, akabinde söz konusu ilacın fiyatı yükselirken kullanımının arttığı kaydedilmişti.

Trump'ın açıklamalarını eleştiren tıp otoriteleri ise Hidroksiklorokin'in Kovid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, klinik deneyler sonucu şimdiye kadar sadece ABD'li ilaç firması Gilead Sciences tarafından üretilen "Remdesivir" adlı antiviral ilacın, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürdüğü yönünde fayda sağladığı belirtiliyor.

Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin vermedi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.