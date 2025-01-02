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Dünya

Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde araç patladı! Elon Musk'tan önemli iddia

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki 'Trump International' otelinin önünde bir araç alev aldı. Sosyal medyadaki görüntülerde ise yanan aracın Tesla kamyoneti olduğu görüldü. Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, otelin önünde patlatılan araçla New Orleans saldırısı arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 07:32 - Güncelleme:
Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde araç patladı! Elon Musk'tan önemli iddia
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Las Vegas polisi, "Trump International" otelinin önündeki aracın alev alarak patlaması sebebiyle yangın çıktığını bildirdi.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

Clark Bölgesi İtfaiyesi ise yaptığı açıklamada, "Trump International" otelinin önünde sabah saatlerinde bir aracın alev aldığını bildirdi.

Açıklamada, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyadaki görüntülerde ise yanan aracın Tesla kamyoneti olduğu görüldü.

- MUSK'TAN AÇIKLAMA

Tesla'nın sahibi ve Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Elon Musk ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm kıdemli Tesla ekibi bu olayı araştırıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce benzer bir olayla karşılaşmadıklarını kaydeden Musk, daha fazla bilgi edindikçe paylaşacaklarını aktardı.

Musk, yeni bir mesajda ise Tesla kamyonetinde patlamanın "büyük hava fişekler ya da bomba" nedeniyle gerçekleştiğini kaydetti.

Kiralanan araçla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını aktaran Musk, "Uzaktan ölçümler, patlama anında araçta sıkıntı olmadığını gösteriyor." bilgisini verdi.

- ABD BASININDAN "TERÖR SORUŞTURMASI" İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlerde ise olayın "terör saldırısı" kapsamında soruşturulacağı iddia edildi.

Olayda 1 kişinin öldüğü de öne sürüldü.

MUSK, OTELİN ÖNÜNDE PATLATILAN ARAÇLA NEW ORLEANS SALDIRISI ARASINDA BAĞLANTI OLABİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Tesla'nın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk, New Orleans'daki saldırıda kullanılan araç ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın otelinin önünde alev alan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

Musk, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Trump'ın önde gelen destekçilerinden ABD'li iş insanı Musk, Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde alev alan Tesla kamyonetinin patlatıldığını iddia ederek, "Bunun bir terör eylemi olma ihtimali var." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, otel önünde alev alan Tesla kamyoneti ile New Orleans'da düzenlenen saldırıda kullanılan aracın "Turo" adlı araç paylaşım platformundan kiralandıklarını kaydederek, "Belki de bir bağlantı vardır." ifadelerini kullandı.

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