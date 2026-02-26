Trump'ın malikanesine ''gizli belge'' soruşturması: FBI o isimleri görevden aldı

CNN'in, konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı haberine göre bu görevden almalar, Trump hakkında açılan ve iki çalışanının sanık olduğu ceza davasıyla sonuçlanan soruşturmada atılan adımlara yönelik daha geniş çaplı iç incelemenin parçası.

Patel'in bu iç soruşturmayı, FBI'ın 2022-2023 döneminde kendisinin ve şu anda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olan Susie Wiles'ın iletişim verilerini mahkeme kayıtları yoluyla elde ettiğini gösteren belgelerin ortaya çıkmasının ardından başlattığı öne sürüldü.

Daha sonra Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in yönetimine geçen soruşturmada görev alan en az 10 FBI personelinin, Patel tarafından görevden alındığı iddia edildi.

FBI Direktörü Patel, yaptığı açıklamada, önceki FBI yönetiminin kendisine ait telefon kayıtları ile Wiles'ın kayıtlarını "zayıf gerekçelerle" gizlice temin ettiğini ve sürecin denetimden kaçırıldığını savundu.

MAR-A-LAGO MALİKANESİNDEKİ GİZLİ BELGELER SORUŞTURMASI

Eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith, Trump hakkında, ilk başkanlık dönemi sonunda devlete ait gizli belgeleri Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da sakladığı iddiasıyla Haziran 2023'te 37 ayrı suçlamadan dava açmıştı.

Davada Trump'ın yardımcısı Walt Nauta ve Mar-a-Lago çalışanı Carlos De Oliveira da suçlanırken Trump, hakkındaki tüm iddiaları reddetmişti.

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, Temmuz 2024'te Trump'ın itirazı üzerine soruşturmayı yürüten Smith'in atanmasının Anayasa'ya uygun olmadığı gerekçesiyle davayı düşürmüş, Smith de Trump'ın 5 Kasım 2024 Başkanlık seçimlerinden zaferle çıkması sonrası soruşturmayı durdurmuştu.

