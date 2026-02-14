İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın müdahalesi İsrail'de dengeleri alt üst etti: Netanyahu'nun ipi Herzog'un elinde
Dünya

Trump'ın müdahalesi İsrail'de dengeleri alt üst etti: Netanyahu'nun ipi Herzog'un elinde

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yönelik sert sözleri, Başbakan Binyamin Netanyahu için beklenen cumhurbaşkanlığı affı ihtimalini zayıflatabileceğini yazdı.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 22:10 - Güncelleme:
Trump'ın müdahalesi İsrail'de dengeleri alt üst etti: Netanyahu'nun ipi Herzog'un elinde
ABONE OL

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı son ziyaretten bu yana Trump'ın iki kez Netanyahu'nun affedilmesini destekleyen açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Haberde, Trump'ın açıklamalarıyla Netanyahu'nun ziyaretini ilişkilendirmenin "zor olmadığı" kaydedildi.

Trump'ın açıklamalarının, Herzog'un "gücünü kaybetme" korkusuyla af çıkarmaktan kaçındığı suçlaması da dahil Netanyahu ve çevresinin öne sürdüğü anlatıyla uyuştuğu ifade edildi.

Haberde, Trump'ın sözlü saldırısının "İsrail'in içişlerine ABD müdahalesinin normalleştirilmesi" yorumuyla sınırlı kalmayacağı, diplomatik boyutlarının da olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun başta İran meselesi olmak üzere siyasi bir kazanım elde etme amacıyla ABD'yi ziyaret ettiğini Trump'ın anladığı aktarılan haberde, Netanyahu'nun söz konusu hedefinin ABD-İran müzakerelerinin devam etmesi nedeniyle gerçekleşmediği ifade edildi.

Trump'ın Netanyahu'ya "bir şey teklif etme" ihtiyacı hissetmiş olabileceğine dikkati çekilen haberde, Netanyahu için af çıkarılmasını destekleyen açıklamanın ABD Başkanı için "siyasi açıdan düşük maliyetli bir hamle olduğu" değerlendirmesi yer aldı.

Herzog'un "İsrail kamuoyu önünde kendisini utandırma girişimi" olarak algıladığı göz önüne alındığında Trump'ın açıklamalarının ters tepebileceği ve Herzog'u "sert bir tavır almaya ve bağımsızlığını göstermeye" itebileceği belirtildi.

Haberde, "Netanyahu'nun fazla ileri gitmiş olabileceği ve kamuoyu baskısının cumhurbaşkanlığı affı şansını azaltabileceği" kaydedildi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya af çıkarılması gerektiğine inandığının altını çizmiş ve "Onu affetmeyi reddeden bir Cumhurbaşkanı var. Bence bu adam, devam eden bu davada af çıkarmadığı için kendinden utanmalı. (Netanyahu'ya) Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli." demişti.

Herzog, Trump'ın söylemlerine "İsrail, egemen bir hukuk devletidir." ifadeleriyle yanıt vermişti.

NETANYAHU, AFFINI TALEP ETMİŞTİ

Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.

  • israil
  • netanyahu trump
  • israil herzog
  • netanyahu herzog

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.