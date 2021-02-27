Trump'ın oğlundan Başkan Biden'a 'Teksas' tepkisi

DHA 27 Şubat 2021 Cumartesi 11:58 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 11:58

ABD'nin en az 38 kişi hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı dondurucu soğuk ve kar fırtınası nedeniyle Başkan Joe Biden Teksas eyaletini ziyaret etti. Bölge halkına gerçekleştirilen ziyarette geç kalındığına işaret eden eski Başkan Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr ise Biden'ı sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tuttu.Donald Trump Jr, Biden'ın Teksas ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Demek istediğim, sadece 2 hafta oldu ama hey en azından 'empatisi sergilenecek'. Sizi bilmiyorum ama sergide yetkinlik görmeyi tercih ederim ve bu açıkça olmayacak. Biden fırtına hasarını görmek için Teksas'a gidiyor, gıda bankasını ziyaret ediyor" ifadelerine yer verdi.

TEKSAS'TA KAR FIRTINASI FELAKETİ

Ülkede geçtiğimiz hafta soğuk hava etkisini gittikçe artırırken sıcaklıktaki ani düşüş hayatı olumsuz etkilemişti. Teksas eyaletinde 4 milyon 300 bin ev ve iş yeri elektriksiz kalırken Apalaçya bölgesi olarak bilinen Kentucky, Alabama, Kuzey Carolina gibi diğer çevre eyaletlerde de 500 binden fazla kişi elektrik kesintisi yaşanmıştı. Teksas, eksi 18 derece ile son 30 yılın en soğuk günlerini yaşarken eyalette 38'in üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.