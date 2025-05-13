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Dünya

Trump'ın Orta Doğu ziyareti tartışmalı başladı! Başkanlık uçağına alınmadılar

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretini takip etmek üzere başkanlık uçağına Associated Press (AP), Bloomberg News ve Reuters haber ajanslarına mensup gazetecilerin alınmamasına tepki gösterdi.

AA13 Mayıs 2025 Salı 07:06 - Güncelleme:
Trump'ın Orta Doğu ziyareti tartışmalı başladı! Başkanlık uçağına alınmadılar
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WHCA'dan yapılan açıklamada, AP, Bloomberg ve Reuters bünyesinde çalışan muhabirlerin Trump'ın Orta Doğu ziyaretini takip etmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'a alınmadığı ve bu durumun "kaygı verici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu ajansların haberleri, her gün dünyanın dört bir yanındaki binlerce medya kuruluşuna ve milyonlarca okuyucuya hızla ulaştırılıyor, böylece herkesin başkanla ilgili gelişmelere eşit şekilde erişimi sağlanıyor. Bu değişiklik, ülkelerinin liderinin ne yaptığını hemen öğrenmeyi hak eden her ABD vatandaşına yapılmış bir haksızlıktır." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yakın zamanda Trump'ın basın işlerinin yönetimiyle ilgili yeni bir adım atılacağını duyurmuştu.

Buna göre, Leavitt, ABD Başkanının kamuya açık etkinliklerinin takibinden sorumlu olan yerleşik Amerikan medyası grubunun görev rotasyonunu artık kendilerinin belirleyeceğini açıklamıştı.

Reuters, AP ve Bloomberg ise yaptıkları ortak açıklamada, ABD hükümetinin Trump'a erişimi olan haber servislerinin sayısını sınırlamaya yönelik adımlarına tepki göstermişti.

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