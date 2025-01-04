İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2025 Cumartesi / 5 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3918
  • EURO
    36,5136
  • ALTIN
    3000.8
  • BIST100
    10075.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın otelinin önünde aracını patlatmıştı! Notlarına ulaşıldı
Dünya

Trump'ın otelinin önünde aracını patlatmıştı! Notlarına ulaşıldı

ABD'nin Las Vegas kentinde, seçilmiş başkan Donald Trump'a ait otelin önünde patlayan araçta hayatını kaybeden Matthew Alan Livelsberger'ın ele geçirilen notlarında olayı 'bir uyanış çağrısı' olarak nitelendirdiği görüldü.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
Trump'ın otelinin önünde aracını patlatmıştı! Notlarına ulaşıldı
ABONE OL

Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde Tesla aracı patlayan Livelsberger'ın telefonundaki notlara ulaşıldı.

ABD ordusu mensubu Livelsberger'ın notlarında, "kaybettiği kardeşlerinden zihnini arındırmaya ve aldığı canların yükünden kurtulmaya ihtiyacı" olduğu ifadeleri yer aldı.

Notlarda, "Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanış çağrısı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem verir. Söylemek istediğimi anlatmak için patlayıcılı bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi?" ifadelerinin olduğu kaydedildi.

ABD'nin, "ölümcül derecede hasta olduğunu ve çöküşe doğru gittiğini" yazılan notlarda ayrıca Ukrayna'daki savaşa dair de ifadelerin bulunduğu belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinden Spencer Evans, "Bu olay her zamankinden daha kamuya açık ve daha sansasyonel olsa da travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir kişinin intihar vakası gibi görünüyor." diye konuştu.

Olaya ilişkin konuşan diğer yetkililer ise ele geçirilen notlarda Livelsberger'ın, Trump'a "düşmanlık" güttüğüne dair bir kanıta rastlanmadığını belirtti.

- OTELİN ÖNÜNDEKİ PATLAMA

Yeni yılın ilk günü yerel saatle sabah 08.15 sularında Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak yanmış, olayda araçta bulunan kişi hayatını kaybetmiş ve civardaki 7 kişi de hafif şekilde yaralanmıştı.

ABD medyasına bilgi veren yetkililer, araçtaki kişinin ABD ordusundan Matthew Alan Livelsberger olduğunu açıklamıştı.

Las Vegas Clark County Şerifi Kevin McMahill ise Livelsberger'in, aracın patlamasından önce kafasına ateş ettiği ve silahın ayaklarının dibinde bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.