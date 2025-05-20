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Dünya

Trump'ın övgülerine dikkat çektiler: Türkiye 21. yüzyıla damga vurdu

ABD'de yer alan bir analiz haberde Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda istikrar sağlayan yükselişi manşetlere taşındı. Söz konusu haberde ABD Dışişleri Bakanlığı'nda sivil ve askeri danışmanlık yapan emekli albay Richard Outzen, Türkiye'nin jeopolitik yükselişini ve güç projeksiyonunu '21. yüzyılın en önemli stratejik gelişmelerinden biri' olarak nitelendirdi.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 17:03 - Güncelleme:
Trump'ın övgülerine dikkat çektiler: Türkiye 21. yüzyıla damga vurdu
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Türkiye bir taraftan iç cephesini sağlamlaştıran öte taraftan da bölgesine ve küresel alana istikrar ihraç eden istikrarlaştırıcı bir güç konumunda yer alıyor.

Küresel belirsizlik çağında istikrarlaştırıcı güç olan Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde izlediği başarılı diplomasi tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Amerikan haber dergisi Newsweek, Türkiye'nin küresel alandaki başarılarını inceleyen bir analiz yayımladı.

"ERDOĞAN EN GÜÇLÜ LİDERLERDEN BİRİ"

Başkan Erdoğan'ın dünyanın en güçlü liderlerinden biri olduğu belirtilen makalede Trump ile olan yakın ilişkilerine dikkat çekildi.

Trump'ın Ortadoğu'daki dış politikasını yeniden şekillendirmeye çalışırken bölgede ve ötesinde en etkili güçlerden biri olarak ortaya çıkan Türkiye'ye yöneldiği belirtildi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ OYUNCU"

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Erdoğan'ın kendisini çeşitli jeopolitik cephelerde önemli bir oyuncu olarak gösterdiği ifade edildi.

Terör örgütü PKK'nın feshinden sonra ABD tarafından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Trump-Şara zirvesindeki etkilerinden dolayı Türkiye'nin başarısının altı çizildi.

Türkiye'nin Avrupa ve İran arasındaki yüksek riskli nükleer görüşmeler ve Rusya-Ukrayna savaşındaki zorlu zirveye ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan'ın "ABD ile yeni dönemde her iki ülkenin de karşılıklı olarak kazançlı çıkacağını düşünüyorum" açıklamalarına yer verilen analizde Trump'ın vizyonunu ilerletmeye yardımcı olabilecek tek liderle aynı çizgide buluştuğu belirtildi.

Newsweek, Çağrı Erhan'ın Başkan Erdoğan'ın olağanüstü "güvenilir" olduğunu ve "müttefiklerine ve dost ülkelere verdiği sözleri ve taahhütleri her zaman yerine getirdiği" sözlerini okuyucularıyla buluşturdu.

Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik övgülerine dikkat çeken ABD'li dergi, Netanyahu'ya Türkiye konusunda yapılan uyarıların altını çizdi.

"Erdoğan ile harika ilişkim var. Ben onu seviyorum, o da beni sever"

Makalede, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda sivil ve askeri danışmanlık yapan ve daha sonra Trump yönetimi döneminde Suriye özel temsilcisi olarak görev yapan emekli albay Richard Outzen'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

"21. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ STRATEJİK GELİŞMELERİNDEN BİRİ"

Richard Outzen, Türkiye'nin jeopolitik yükselişini ve güç projeksiyonunu "21. yüzyılın en önemli stratejik gelişmelerinden biri" olarak nitelendirdi.

Outzen, savunma sanayiindeki artan yatırımların ve izlenen daha dışa dönük politikaların Türkiye'nin gücünü artırdığını ifade ederken, Washington'un ciddi askeri, ekonomik ve diplomatik yeteneklere sahip olan ortaklara ihtiyacı olduğunu söyledi.

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