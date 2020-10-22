İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9389
  • EURO
    9,3989
  • ALTIN
    485.879
  • BIST100
    1198.32
Dünya

Trump'ın oy kullanacağı tarih açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da 'erken oy' kullanacak.

AA22 Ekim 2020 Perşembe 23:12 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 23:12
ABONE OL

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimleri için 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimleri için 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da "erken oy" kullanacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın 24 Ekim Cumartesi günü ikametgahının da kayıtlı olduğu Florida'nın West Palm Beach şehrinde olduğunu belirtti.

Florida'da "erken oy" sürecinin pazartesi günü başladığını anımsatan Deere, Trump'ın cumartesi günü oyunu burada kullanacağını kaydetti.

Florida aynı zamanda 3 Kasım seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerin başında geliyor.

Real Clear Politics'e göre, eyalette Biden, Trump'ın 2,1 puan önünde görünüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.