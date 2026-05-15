İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5526
  • EURO
    53,0801
  • ALTIN
    6671.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın planı gecikmeli de olsa başladı: 1000'e karşı 1000 esir değişiminde ilk aşama
Dünya

Trump'ın planı gecikmeli de olsa başladı: 1000'e karşı 1000 esir değişiminde ilk aşama

Rusya ve Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda karşılıklı olarak 205'er esir askerin takas edildiği bildirilirken; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gelişmeyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce işaret ettiği '1000'e karşı 1000 esir takasının ilk aşaması' olarak nitelendirdi.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 11:35 - Güncelleme:
Trump'ın planı gecikmeli de olsa başladı: 1000'e karşı 1000 esir değişiminde ilk aşama
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 205 Rus askerin alındığı, karşılığında 205 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu esir askerin teslim edildiği belirtildi.

Rus askerlerinin halihazırda Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık tesislerine nakledileceği ifade edildi.

Açıklamada, takasa Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk yaptığı kaydedildi.

- "BU, 1000'E KARŞI 1000 ESİR TAKASININ İLK AŞAMASIDIR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından, Rusya ile yaptıkları esir takası sonucu 205 Ukraynalı askerin ülkeye getirildiğini açıkladı.

Serbest bırakılan askerlerin Ukrayna'nın farklı bölgelerinde güvenlik güçlerinde görev yaptığını aktaran Zelenskiy, "Bu, 1000'e karşı 1000 esir takasının ilk aşamasıdır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı esirlerin serbest kalması için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin her iki ülkeden 1000 esir askerin değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı. Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini duyurmuş ancak geçici ateşkesin yürürlükte olduğu esnada esir asker değişimi gerçekleşmemişti.

  • Rusya-Ukrayna takas
  • esir asker
  • karşılıklı takas

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.