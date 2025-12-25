İSTANBUL 13°C / 7°C
Dünya

Trump'ın planını reddettiler: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'nin çekilme planına rağmen Gazze Şeridi'nden tamamen ayrılmayacaklarını açıkladı.

25 Aralık 2025 Perşembe 13:49
ABONE OL

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın planına rağmen Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeyeceklerini belirtti.

Katz, İsrail'de bir gazeteye verdiği demeçte Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın açıkladığı plana göre Hamas'ın silah bırakması gerektiğini söyleyen Katz, Filistinli grubun bu adımı atmaması halinde İsrail'in "Hamas'ı silahsızlandıracağını" savundu.

Katz, Trump'ın açıkladığı planın aksine İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmeyeceğini dile getirerek "İsrail asla Gazze topraklarını terk etmeyecek. Yerleşim yerlerini korumak için Gazze içinde bir güvenlik şeridi olacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıkladığı plan, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, Hamas'ın ise silah bırakmasını içeriyor.

  • İsrail
  • Gazze Şeridi
  • ABD çekilme planı

