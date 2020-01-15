AA 15.01.2020 09:47 - Güncelleme: 15.01.2020 09:51

Demokrat Partinin ABD 2020 başkanlık seçimlerinde öne çıkan 6 aday adayı Iowa eyaletinde düzenlenen televizyon tartışmasında kozlarını paylaştı.

Trump yönetiminin Irak'ta Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından ABD ve İran arasında artan gerilim ve Amerikan dış politikası tartışmada öne çıkan konular arasında yer aldı.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi gerektiğini savunurken, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden DEAŞ ile mücadele için az sayıda Amerikan askerinin Orta Doğu'da kalması gerektiğini savundu.

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar da ABD'nin Suriye'de Türkiye sınırındaki Amerikan askerlerinin bir kısmını çekmesinin hata olduğunu savunarak ABD güçlerinin Orta Doğu'da kalması gerektiğini söyledi.

Elizabeth Warren, 'Birliklerimizi oradan çekmemiz gerek. Ordumuzdan askeri yollarla çözülemeyen sorunları çözmesini istemeyi bırakmalıyız. Orada kalmamız duruma yardımcı olmuyor.' dedi.

Bernie Sanders ise 'Amerikalılar trilyonlarca dolara mal olan sonsuz savaşlardan bıkmış usanmış durumda.' dedi.

- SANDERS: 'VİETNAM VE IRAK'TAKİ SAVAŞLAR YALANLAR ÜZERİNE KURULDU'



ABD'nin Vietnam ve Irak'taki savaşlarının 'yalanlar üzerine kurulduğunu' belirten Sanders ayrıca başkan seçilirse uluslararası çatışmaları diplomatik yollarla çözmek için Birleşmiş Milletler ve Dışişleri Bakanlığını 'yeniden inşa edeceğini' söyledi.

Indiana South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ise Amerikan birlikleri olmadan da ABD'nin Orta Doğu'yla ilgilenmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, Irak savaşına karşı olduğunu söyleyen Trump'ı şu an Orta Doğu'da daha fazla asker bulundurmakla eleştirdi.

- STEYER: 'ABD'NİN ORTA DOĞU'DA 20 YILDIR STRATEJİSİ YOK'



Milyarder iş adamı Tom Steyer de ABD'nin Orta Doğu'da koalisyon kurması gerektiğini savundu. Steyer, ABD'nin Orta Doğu'da 20 yıldır hiçbir stratejisi olmadığını ve hatalar yaptığını belirterek, 'Orta Doğu'da ne yaptığımızı gerçekten kendimize sormamız gerek.' dedi.

- KUZEY KORE



Demokrat adaylardan Biden ve Steyer başkan seçilirlerse Trump'ın aksine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ön koşulsuz görüşmeyeceklerini söyledi.

- WARREN - SANDERS GERGİNLİĞİ



Kampanyalarında şimdiye kadar birbirlerini hedef almayan ve sağlık reformu, büyük kurumsal şirketlerin daha fazla vergi ödemesi gerektiği konusunda benzer çizgide olan Elizabeth Warren ve Bernie Sanders arasındaki gerginlik ise dikkati çekti.

Warren'a 2018'de 'bir kadının başkan seçilemeyeceği' yönündeki sözleri sorulan Sanders, böyle bir söylemde bulunduğunu inkar ederken, Warren ise Sanders'ın kendisine o sözleri sarf ettiğini söyledi.

Tartışma sonrası Warren ve Sanders'ın aralarında geçen kısa bir konuşmanın ardından el sıkışmadan ayrılmaları iki Demokrat aday adayı arasındaki gerginliğin büyüdüğü yorumlarına neden oldu.