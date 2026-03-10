İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  • Trump'ın savaş mesajı piyasayı etkiledi: Brent petrol fiyatında ani düşüş
Dünya

Trump'ın savaş mesajı piyasayı etkiledi: Brent petrol fiyatında ani düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları sonrası Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 86,62 dolara indi.

10 Mart 2026 Salı 00:40
Trump'ın savaş mesajı piyasayı etkiledi: Brent petrol fiyatında ani düşüş
Dün gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 00.03 itibarıyla 86,62 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,99 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları etkili oldu.

Trump, Amerikan CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta, İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını belirterek, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok." ifadelerini kullandı.

İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima eden Trump, ilk aşamada öngörülen hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'na ilişkin "kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü" belirtti.

