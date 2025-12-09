İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5989
  • EURO
    49,5291
  • ALTIN
    5745.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın ''seçim'' çağrısına AB'den temkin: Savaş sürerken sandık kurulamaz
Dünya

Trump'ın ''seçim'' çağrısına AB'den temkin: Savaş sürerken sandık kurulamaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da seçim yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarına, Avrupa Birliği tarafından temkinli bir yaklaşım geldi. Brüksel, savaş koşullarına dikkat çekerek 'Sandık ancak güvenli ortam oluştuğunda kurulabilir' dedi.

AA9 Aralık 2025 Salı 18:05 - Güncelleme:
Trump'ın ''seçim'' çağrısına AB'den temkin: Savaş sürerken sandık kurulamaz
ABONE OL

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'nın "istisnai" bir dönemden geçtiğine işaret eden Hipper, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının devam ettiğini ifade etti.

Hipper, Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilen lideri olduğunu belirterek, "Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da seçim yapılmasına ilişkin, "Evet, bence vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. (Durum) Çok iyi gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim yapmak için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar, ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, seçim yapılması halinde "belki Zelenskiy'nin kazanabileceğini" söyleyerek, "Demokrasiden bahsediyorlar ancak artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.