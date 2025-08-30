İSTANBUL 29°C / 21°C
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Dünya

Trump'ın sessizliği sosyal medyayı karıştırdı: ''Hasta mı öldü mü?'' söylentileri...

ABD Başkanı Donald Trump'ın 26 Ağustos'taki kabine toplantısından bu yana kameraların karşısına çıkmaması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Reddit'te başlayan dedikodular, 'Trump öldü mü?' söylentilerini doğurdu.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 18:23
Reddit adlı platformda başlayan tartışmalar Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitti.

Trump'ın en son 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirirken, söz konusu sitede, "ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor." şeklinde ifadelere yer verildi.

Bunun üzerine bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün Axios haber sitesine, "Trump'ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği" yönünde bir açıklama yaptı.

Daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bazı hesaplardan Trump'ın aile üyeleri ile Virginia'daki Trump Ulusal Golf Klübü'ne golf oynamak için Beyaz Saray'dan çıkarken çekilen fotoğrafların yayınlandığı görüldü.

