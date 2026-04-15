Trump'ın söylemlerine karşı çıkmıştı! Grönland'ın yeni Dışişleri Bakanı oldu

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, başkent Nuuk'ta basına yaptığı açıklamada, kabinede küçük bir değişiklik olduğunu belirtti.

Nielsen, Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'in yerine, eski Başbakan Egede'nin getirildiğini açıkladı.

Egede'nin siyasette son derece tecrübeli olduğunu ifade eden Nielsen, "Egede, ABD'nin Grönland'ı almaya yönelik söylemlerinin yoğunlaştığı dönemde Başbakan olarak görev yapan isimdi. O dönem gösterdiği tutumla yeni görevi üstlenme hususunda muazzam biri olacağı kanaatindeyim." dedi.

Nielsen, Grönland hükümetinin sadece kendi nüfusu için dünya genelinde önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Egede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2025'te ulusal güvenlikleri için Grönland'ın "kontrolünü ele almak" istediklerine dair söylemlerini sıklaştırdığı dönemde Grönland Başbakanı olarak görev yapmış ve Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulamıştı.