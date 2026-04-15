İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7548
  • EURO
    52,741
  • ALTIN
    6899.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın söylemlerine karşı çıkmıştı! Grönland'ın yeni Dışişleri Bakanı oldu
Trump'ın söylemlerine karşı çıkmıştı! Grönland'ın yeni Dışişleri Bakanı oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı almaya yönelik söylemlerini sert bir dille reddeden eski Başbakan Mute Bourup Egede, ülkenin yeni Dışişleri Bakanı oldu.

15 Nisan 2026 Çarşamba 13:30
ABONE OL

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, başkent Nuuk'ta basına yaptığı açıklamada, kabinede küçük bir değişiklik olduğunu belirtti.

Nielsen, Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'in yerine, eski Başbakan Egede'nin getirildiğini açıkladı.

Egede'nin siyasette son derece tecrübeli olduğunu ifade eden Nielsen, "Egede, ABD'nin Grönland'ı almaya yönelik söylemlerinin yoğunlaştığı dönemde Başbakan olarak görev yapan isimdi. O dönem gösterdiği tutumla yeni görevi üstlenme hususunda muazzam biri olacağı kanaatindeyim." dedi.

Nielsen, Grönland hükümetinin sadece kendi nüfusu için dünya genelinde önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Egede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2025'te ulusal güvenlikleri için Grönland'ın "kontrolünü ele almak" istediklerine dair söylemlerini sıklaştırdığı dönemde Grönland Başbakanı olarak görev yapmış ve Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.