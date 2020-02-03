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Dünya

İİT, Trump'ın sözde barış planını reddetti

İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini duyurdu.

AA03.02.2020  13:30 - Güncelleme: 03.02.2020  14:27

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddetti. 

Filistin Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, "İİT, Trump'ın sözde barış planını tamamen reddetti." ifadelerine yer verildi. 

İİT, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki genel merkezde, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanmıştı. 

- TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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