İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7631
  • EURO
    37,3827
  • ALTIN
    3175.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın Suriye kararı panikletti! ''PKK/YPG'yi etkileyecek''
Dünya

Trump'ın Suriye kararı panikletti! ''PKK/YPG'yi etkileyecek''

İşgalci İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den binlerce askerini çekme niyetinden endişeli olduğu ifade edildi. Çıkan haberde bu hareketin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi de etkilemesinin beklendiği vurgulandı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 06:46 - Güncelleme:
Trump'ın Suriye kararı panikletti! ''PKK/YPG'yi etkileyecek''
ABONE OL

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekme niyetinden endişe duyduğunu belirtti.

KAN'ın haberinde, Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerinin, İsrailli mevkidaşlarına, Trump'ın Suriye'den binlerce Amerikan askerini çekmeyi planladığı mesajını ilettiği aktarıldı.

Haberde, ABD güçlerinin Suriye'den çekilmesinin Tel Aviv'de büyük endişe oluşturacağı ifade edilerek, bu hareketin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi de etkilemesinin beklendiği değerlendirmesi yapıldı.

Trump'ın Suriye'de bulunan binlerce Amerikan askerini geri çekme düşüncesinin İsrail'deki siyasi ve askeri alanda da kaygılara yol açtığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, uluslararası hukuka göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişlettiği Şeyh (Hermon) Dağı'nda "kalıcı" olacaklarını vurgulamıştı.

Donanmanın yeni oyuncuları ABD'yi korkuttu! Türkiye, Ege ve Akdeniz'in çok daha ötesini istiyor

İsrail'den Suriye'nin Hermon Dağı'nda 'kalıcı işgal' hazırlığı

Önüne geçmenin tek seçeneği! ABD'nin Gazze'deki oldu-bitti girişimine Türkiye formülü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.