İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2902
  • EURO
    50,7858
  • ALTIN
    6579.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ın sürprizi kızdırdı! Haritada sınırları sildi
Dünya

Trump'ın sürprizi kızdırdı! Haritada sınırları sildi

ABD Başkanı Trump'ın '2026 ABD toprağı' vurgulu paylaşımı, egemen ülkeleri ABD sınırları içinde göstererek diplomatik gerilimi tırmandırdı. Bu paylaşım “yeni ABD haritası” yorumlarını gündeme getirdi.

AA20 Ocak 2026 Salı 13:23 - Güncelleme:
Trump'ın sürprizi kızdırdı! Haritada sınırları sildi
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı görselde, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland topraklarının "2026'da kurulan ABD toprağı" olarak tasvir eden bir görsel paylaştı.

Trump: Büyük bir aptallık

Trump, sosyal medya hesabından içerisinde kendisinin, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun olduğu bir görsele yer verdi.

Üzerinde "Grönland. ABD toprakları. 2026'da kuruldu" şeklinde tabelanın olduğu bir toprak parçasının bulunduğu görselde, Trump'ın, elinde bir ABD bayrağı ile ayakta durduğu görülüyor.

Görselde, Trump'ın arkasında Vance ve Rubio duruyor.

Grönland krizi Davos'a taşınıyor! Trump'tan "çok iyi" bir telefon görüşmesi çıkışı

- TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

ABD'den Fransa'ya vergi sopası

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Almanya ve Fransa'dan Trump'a net mesaj: Boyun eğmeyeceğiz

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

  • Trump
  • ABD toprakları
  • Diplomatik gerilim
  • Yeni harita

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.