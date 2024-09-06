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Dünya

Trump'ın sus payı davasında mahkeme cezanın açıklanacağı tarihi erteledi

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın sus payı davasının Yargıcı Juan Merchan, eski başkanın avukatlarının cezanın ertelenmesi talebine yazdığı cevap mektubunda, cezanın açıklanmasının 26 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.

IHA6 Eylül 2024 Cuma 21:17 - Güncelleme:
Trump'ın sus payı davasında mahkeme cezanın açıklanacağı tarihi erteledi
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ABD Başkan adayı Donald Trump'ın yargılandığı sus payı davasında yeni gelişmeler yaşandı. Davanın Yargıcı Juan Merchan, Trump'ın avukatlarının cezanın ertelenmesi talebine cevaben yazdığı mektupta cezanın açıklanmasının 26 Kasım'a ertelendiğini duyurdu.

YARGIÇ MERCHAN: HER TÜRLÜ DÜŞÜNCEYİ ORTADAN KALDIRMALI

Trump'ın davada 2024 seçimleri sonrasına kadar hüküm giymeyeceğini bildiren Merchan, "Taleple ilgili kararın ertelenmesi ve eğer gerekliyse hüküm verilmesi, mahkemenin herhangi bir siyasi partiye veya herhangi bir makam adayına avantaj ya da dezavantaj sağlamak için herhangi bir karar vereceği yönündeki her türlü düşünceyi ortadan kaldırmalıdır" ifadelerini kullandı.

12 KASIM'DA KARAR BAĞLANACAK

Merchan ayrıca Yüksek Mahkeme'nin dokunulmazlık kararına karşı Trump'ın kararın iptali talebini de 12 Kasım'da karara bağlayacağını aktardı.

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