Trump'ın talimatı sözde kaldı! İran'ın enerji altyapıları hedef alındı

ABD/İsrail-İran savaşı 25. gününde karşılıklı misillemelerle devam ediyor.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

AA muhabiri, Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Patlamalar sonrası kentin kuzey kesimlerinden dumanlar yükselirken İran basını, şehrin batı ve güney bölgelerinden de patlama sesleri geldiğini duyurdu. Patlamalar sonrası İran hava savunma sistemleri devreye girdi.

İRAN MEDYASI: ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARINDA İSFAHAN VE HÜRREMŞEHR KENTLERİNDEKİ ENERJİ ALTYAPILARI HEDEF ALINDI

Fars Haber Ajansı, İsfahan ve Hürremşehr'e düzenlenen saldırılara ilişkin detayları paylaştı. İsfahan'ın Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonunun vurulduğu saldırıda, tesislerin bazı bölümleri ile çevredeki evlerde hasar meydana geldiği belirtildi. Aynı zamanda ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının da hedef alındığı ifade edildi. Hürremşehr Özel Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir füzenin doğal gaz hattı istasyonunun dışındaki alana isabet ettiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. İsfahan'da enerji kesintisine dair bilgi verilmezken Hürremşehr'de yapılan çalışmalarla enerji temininin kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

İSRAİL'İN GÜNEYİNDE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusu, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi. İran füzeleri nedeniyle başta liman kenti Askalan (Aşkelon) olmak üzere İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Batı Kudüs'te hava savunma sistemleri nedeniyle çok güçlü patlama sesi duyulmasına rağmen sirenlerin çalmadığına dikkati çekti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran füzelerinin isabetine ya da yaralanmaya ilişkin bir ihbar almadıklarını bildirdi.

İSRAİL'İN KUZEYİNDE BAZI NOKTALARA FÜZE PARÇALARI İSABET ETTİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi. İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef aldığı misilleme sırasında Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda kentte sirenler çaldı, İran'ın fırlattığı çok başlıklı bir füze görüntülere yansıdı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, çeşitli noktalara füze parçalarının düştüğünü, bir füze parçasının Hayfa yakınlarındaki Hadera'da binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze parçalarının isabet ettiği farklı noktalarda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ekiplerin füze parçalarının düştüğü noktalara sevk edildiğini, ilk belirlemelere göre şarapnel parçası isabet eden 1 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

06:58 İsrail basını, Arap ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la müzakere konusunda baskı yaptığını iddia etti.

05:24 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artışın zincirleme etkilerini hissettiklerine dikkati çekerek, Orta Doğu'da çatışmaları sona erdirmek için İran'la müzakere masasına oturma zamanının geldiğini söyledi.

04:24 Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Şarkiyye'de gece yarısından bu yana 19 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

04:03 Kuveyt, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.

03:10 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ülkede 9 binden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.

03:05 Kuveyt, hava savunma sistemlerinin faaliyeti sırasında düşen şarapnel parçalarının neden olduğu hasar sebebiyle 7 elektrik hattının hizmet dışı kaldığını duyurdu.

00:07 Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi.