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Dünya

Trump'ın temsilcisinden çelişkili açıklamalar

ABD Başkanı Trump'ın temsilcisi Witkoff'un İsrailli esir aileleriyle görüşmesinde çelişkili ifadeler kullandığı öne sürüldü. Haaretz gazetesinin haberine göre Witkoff'un 'Hamas, silah bırakmayı kabul etti.' dediği iddia edildi. Öte yandan Witkoff, 'Size mükemmel haberler vermek isterdim, ama durum çok karmaşık.' diyerek müzakerelerin başarısız olması nedeniyle Hamas'ı sözünü tutmamakla suçladı.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 16:50 - Güncelleme:
Trump'ın temsilcisinden çelişkili açıklamalar
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin birbiriyle çelişen ifadeler kullandığı öne sürüldü.

İsrail'in Haaretz gazetesinin İsrailli esir aileleri ile toplantıya katılan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Witkoff ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin esir yakınlarını bilgilendirdi.

Tel Aviv'de İsrailli esir yakınlarıyla bir araya gelen Witkoff'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunu belirterek, "Hamas, silah bırakmayı kabul etti." dediği iddia edildi.

Söz konusu ifadelere karşın Witkoff, önceden uzlaşıldığı bilinenin aksine tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağı bir anlaşma dışında bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Witkoff, İsrailli esir yakınlarına "İsrail hükümetine olan güveninizi kaybetmişsiniz, bunun için nedenleriniz olduğunu anlıyorum, ama Donald Trump sizin tarafınızda." diyerek Netanyahu hükümetini savundu ve zor kararlar alacakları bir dönemde olduğunu sözlerine ekledi.

Hamas'ın silah bırakmayı kabul ettiğini iddia eden Witkoff, diğer yandan "Size mükemmel haberler vermek isterdim, ama durum çok karmaşık." diyerek müzakerelerin başarısız olması nedeniyle Hamas'ı sözünü tutmamakla suçladı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Witkoff'un "Hamas'ın silah bırakmayı kabul ettiğini" değil, "silah bırakmaya ilgi duyduğunu" söylediğini ileri sürdü.

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