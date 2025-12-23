Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklanan ekonomik verileri "harika" olarak nitelendiren Trump, bunların tarifelerden kaynaklandığını öne sürdü.

Trump, ekonomik verilerin daha da iyiye gideceğini belirterek, "Ayrıca enflasyon yok ve ulusal güvenlik muhteşem." ifadelerini kullandı.

Tarife davasında kararı beklenen ABD Yüksek Mahkemesi'ne de değinen Trump, dua edilmesi çağrısında bulundu.

Trump, bir diğer paylaşımında da ekonomik büyümenin üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 ile beklentileri aştığını belirterek, "Bloomberg ekonomistlerinin 61'inden 60'ı yanıldı, ancak Trump ve diğer bazı dahiler doğru tahmin etti." ifadelerini kullandı.

Bu başarının iyi yönetim ve tarifeler sayesinde elde edildiğini savunan Trump, "Tüketici harcamaları güçlü, net ihracat çok arttı, ithalat ve ticaret açıkları çok düştü ve enflasyon yok. Vergi Yasam ve tarifeler sayesinde yatırımlar rekor kırıyor. Trump'ın ekonomik altın çağı tam gaz devam ediyor. Henüz hiçbir şey görmediniz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

ABD ekonomisi söz konusu dönemde 2 yılın en hızlı büyümesini kaydetti.

İsrailli bakandan Netanyahu'ya Trump talebi: Batı Şeria'nın ilhakı konusunda ikna etmeli

Savaş için Washington'dan sinyal bekliyor

ABD Başkanı Trump'tan "Epstein" açıklaması: Adasına hiç gitmedim