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Dünya

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı: Herkes masaya Başkan Trump'tan dolayı oturuyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının kredisinin Trump'a ait olduğunu ve herkesin buna göre kendini revize ettiğini savundu.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 22:13 - Güncelleme:
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı: Herkes masaya Başkan Trump'tan dolayı oturuyor
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ABD ve Fransa'nın ara buluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının yansımaları devam ederken, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Waltz'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

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"SOMUT ADIMLAR GÖRMEKTEN MEMNUNUM"

Waltz, "Herkes masaya Başkan Trump'tan dolayı oturuyor. Onun kesin zaferi, dünyanın kalanına kaosun tolere edilmeyeceği mesajını net bir şekilde verdi. Orta Doğu'da tansiyonun düşmesine yönelik somut adımlar görmekten memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

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İRAN VURGUSU

Bölgedeki kötülüklerin "İran'dan kaynaklandığını" savunan Waltz, bu durumun böyle sürmesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

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Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

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