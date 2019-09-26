Trump'ın üzerindeki baskı artıyor

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Trump'ın üzerindeki ''Ukrayna'' baskısı artıyor

ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturmasını tetikleyen Ukrayna lideriyle telefon görüşmesine ilişkin ilk şikayeti yapan muhbirin ihbar mektubu yayınlandı.

  • AA
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ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki bir telefon görüşmesine ilişkin elindeki ihbar mektubunu kamuoyuna açıkladı.
 
Adı açıklanmayan muhbirin mektubunda, Trump'ın söz konusu görüşmede, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde siyasi rakibine karşı yabancı bir devlet başkanından müdahale talep ettiği ileri sürüldü.
 
- "Siyasi avantaj için yabancı bir ülkeye baskı uyguladı"
 
Mektupta, Trump'ın siyasi rakiplerinden birinin soruşturulması için yabancı bir ülkeye baskı uyguladığı ve bunun anayasaya aykırı olduğu savunuldu.
 
Mektupta, "Resmi görevde bulunduğum sürece, ABD Başkanı'nın 2020 seçiminde yabancı bir ülkeden müdahale talep etmek amacıyla makamının gücünü kullandığına ilişkin birden fazla hükümet yetkilisinden bilgi aldım.” ifadeleri yer aldı.
 
Yaşanan olayların doğrudan tanığı olmadığını, ancak ilgili yetkililerden aldığı bilgileri inandırıcı bulduğunu kaydeden muhbir, Trump'ın şahsi ve siyasi çıkarları için makamını kötüye kullandığını ve bunun da ulusal güvenliği tehlikeye attığını iddia etti.
 
Mektupta muhbir, Trump'ın Zelenskiy ile görüşmesinde üç konuyu gündeme getirdiğini ve bunların Beyaz Saray'daki kimi yetkililerde rahatsızlık yarattığını belirtti.
 
Buna göre Trump'ın, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ve oğlunun Ukrayna'daki faaliyetlerinin soruşturulması, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarının kaynağının Ukrayna olduğunun ortaya çıkarılması ve bu konularda (Trump'ın avukatı) Rudy Giuliani ve ABD Adalet Bakanı William Barr ile irtibata geçilmesi taleplerini dile getirdiği kaydedildi.
 
Mektubun, Ulusal İstihbarat Dairesi (NDI) Başkan Vekili Joseph Maguire’ın İstihbarat Komisyonu’nda konuyla ilgili ifade vermesinden hemen önce yayınlanması dikkati çekti.
 
- Trump'tan sert tepki
 
Öte yandan Temsilciler Meclisinde Demokratlar tarafından hakkında başlatılan azil soruşturmasının temelsiz olduğunu savunan Trump, Twitter hesabından Demokratlar'a tepki gösterdi.
 
Trump, "Demokratlar Cumhuriyetçi Parti'yi ve onun savunduğu her şeyi parçalamaya çalışıyor. Bir arada durun, oyunlarını görün ve sıkı mücadele edin. Söz konusu olan bizim ülkemiz!" değerlendirmesini yaptı.
 
ABD Başkanı Trump, dün New York'ta yaptığı açıklamada, "Ukrayna'yı, Joe Biden'ı soruşturmaya zorladı" iddialarına ilişkin, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Ortada bir baskı, itme yok. Ortada hiçbir yok. Bu büyük bir uydurma." açıklamasında bulunmuştu.
 
Trump, Joe Biden ve oğlunun Çin ve Ukrayna'daki bağlarının soruşturulması gerektiğini ve bunun şeffaf olması gerektiğini vurgulamıştı.
 
Zelenskiy de Trump ile 25 Temmuz'da yaptığı görüşme esnasında üzerinde Biden'ı soruşturmasına ilişkin baskı hissedip hissetmediği sorusuna, "Hayır, konuşmanın metnini gördünüz. Güzel bir telefon görüşmesiydi. Birçok şey üzerinde konuştuk. Okuduğunuz üzere kimse bana bir zorlamada bulunmadı." diye yanıt vermişti.

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