  ''Trump'ın vadettiği kurtuluş böyle görünüyor''... Minab'da 160'tan fazla çocuk hayatını kaybetti
Dünya

''Trump'ın vadettiği kurtuluş böyle görünüyor''... Minab'da 160'tan fazla çocuk hayatını kaybetti

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD Başkanı Trump'ın “kurtuluş” söylemine gönderme yaparak, Minab'daki ilkokula düzenlendiği saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı. Erakçi paylaşımında 'Trump'ın vaat ettiği ‘kurtuluş' gerçekte böyle görünüyor' ifadelerini kullandı

3 Mart 2026 Salı 00:31
''Trump'ın vadettiği kurtuluş böyle görünüyor''... Minab'da 160'tan fazla çocuk hayatını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail tarafından bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaşarak, "Trump'ın vaat ettiği 'kurtuluş' gerçekte böyle görünüyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 160'tan fazla çocuk için kazılan mezarların fotoğrafını paylaştı. Arakçi, "Bunlar, ABD ve İsrail'in bir ilkokulu bombalaması sonucu öldürülen 160'tan fazla masum genç kız için kazılan mezarlar. Cesetleri paramparça oldu. Trump'ın vaat ettiği 'kurtuluş' gerçekte böyle görünüyor. Gazze'den Minab'a, masum insanlar soğukkanlılıkla öldürüldü" dedi.

