Trump'ın Venezuela politikasının arkasındaki isim: Mike Pence

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Amerikan kamuoyunda ülkedeki "kürtaj" tartışmaları gibi konulardaki muhafazakar rolü ile biliniyor. Amerikan Axios haber sitesi, siyasi yorumcular tarafından "etkisiz kadavra" olarak görüldüğünü söylediği Pence ile ilgili önemli bir gerçeğin göz ardı edildiğini yazdı. Axios'a göre, Pence'in düşünüldüğünden çok daha fazla gücü var.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika yapımında "şahinler" kanadının en üst düzey temsilcisi olarak ön plana çıktı. Trump'ın uyguladığı Venezuela politikasında ise yine başrolü, Pence'nin oynadığı belirtiliyor.

Axios,Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Senatör Marco Rubio'nun da önemli rol oynadığı politikaların gerçek hakiminin Pence olduğu iddia etti.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN