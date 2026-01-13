Trump'ın Venezuela'da istediği tek şey petrol olmayabilir: Hedefte Mavi Altın da mı var?

ABD basınına göre Venezuela'nın petrol dışındaki diğer emtiaları da ABD yönetiminin gündeminde.

CNN'nin görüşlerine yer verdiği uzmanlara göre Venezuela, doğrulanmamış miktarlarda mineral, metal ve potansiyel olarak nadir toprak elementlerine sahip. Bu hammaddeler savunmadan teknolojiye kadar birçok sektör için vazgeçilmez. Yine makaleye göre ABD yönetimi bunların ABD'nin ulusal güvenliği açısından önemini defalarca vurguladı. Bazı uzmanlar ise farklı düşünüyor. Makalede "Ancak uzmanlara göre Washington Venezuela'nın kritik unsurlarını güvence altına almayı hedeflese bile, bu oldukça zor bir görev olur" yorumu yapılmış.

CNN, makalesinde "Venezuela'nın mineral kaynaklarının miktarı ve ekonomik olarak işletilebilirliği belirsiz. Ayrıca şirketler, uzun vadeli güvenlik garantileri olmadan Venezuela'da madencilik yaparken ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlara göre bu bölgelerin birçoğunda gerilla güçleri ve yasa dışı altın madenciliği yapan silahlı gruplar bulunuyor" diyor.

Kritik mineraller ve nadir toprak elementleri

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), ekonomik ve ulusal güvenlik açısından hayati öneme sahip 60 "kritik minerali" tanımlıyor. Bu kritik mineraller arasında alüminyum, kobalt, bakır, kurşun ve nikel gibi çeşitli emtialar bulunuyor. Liste ayrıca seryum, disprosyum, neodimyum ve samaryum gibi 15 nadir toprak elementini de içeriyor.

NEREDE KULLANILIYOR?

Bu emtialar; telefonlar, piller ve televizyon ekranları gibi günlük teknolojilerde olduğu kadar lazerler, savaş uçakları ve füzeler gibi askeri ve savunma ekipmanlarında da kullanılıyor. Wisconsin–Madison Üniversitesi'nden Julie Klinger'a göre ise "nadir toprak elementleri" ifadesi aslında yanıltıcı, çünkü bu elementler Dünya kabuğunda nispeten yaygın. Ancak zor olan, onları çıkarmak ve rafine etmek.

'MAVİ ALTIN'

Peki, Venezuela'da neler var? Aslında bu sorunun yanıtı çok net olarak bilinmiyor. Ancak makaleye göre uzmanlar Venezuela'da tantal ve niyobyum metallerinin elde edildiği koltan ile alüminyum ve galyum içerebilen boksit gibi bazı minerallerin de bulunduğuna inanıyor.

Chávez, 2009 yılında koltan için kullanılan bir lakap olan "mavi altın"dan da bahsetmişti. Chávez o yıl ülkede büyük bir koltan rezervi keşfedildiğini söylemiş ve "Şimdi koltan adı verilen stratejik bir mineral ortaya çıktı. Rezervlerin miktarını henüz bilmiyoruz, ancak elimizdeki bilgilere göre büyük bir rezerv söz konusu" demişti. Koltanın uzun menzilli roketlerde, uzay gemilerinde ve cep telefonlarında kullanıldığını belirtmiş ve "Afrika'da savaşlara neden olan bir mineraldir" demişti.

İspanyol El Pais'e göre ise ülke dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasının yanı sıra, doğalgaz yataklarına; Latin Amerika'nın en önemli altın rezervlerine ; dünya sıralamasında 12. sırada yer alan demire; 15. sırada yer alan boksite ve elmaslara da sahip.