8 Ağustos 2025 Cuma
Dünya

Trump'ın vergi tehdidi işe yaramadı: Modi, Putin'i bekliyor

ABD Başkanı Trump'ın, Rusya'dan petrol alımlarını sürdürme kararı alan Hindistan'a yönelik gümrük vergisi tehditleri işe yaramadı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Hindistan'da ağırlamayı 'sabırsızlıkla beklediğini' bildirdi.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 18:58 - Güncelleme:
ABONE OL

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" bildirdi.

Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile telefonda "güzel ve detaylı bir görüşme" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yılın sonunda Putin'i Hindistan'da ağırlamayı "sabırsızlıkla beklediğini" kaydeden Modi, ayrıca Ukrayna hakkındaki son gelişmeleri paylaşmasından dolayı kendisine teşekkürlerini sunduğunu aktardı.

Modi, Putin ile Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

