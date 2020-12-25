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Dünya

'Trump'ın yanındaki sahte Melenia' iddiası ikinci kez gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melenia Trump'ın bir görüntüsü, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, Trump'ın yanındaki kadının Melenia değil, dublörü olduğunu ileri sürdü.

star.com.tr25 Aralık 2020 Cuma 12:01 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 12:01
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ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında bazı gazetecileri hedef alarak, eşiyle ilgili komplo teorileri ürettiğini söylemişti. Trump, söz konusu gazetecilerin, Alabama ve diğer birçok ziyaretinde, yanındakinin 'Melenia olmadığını' iddia ettiğini belirtmişti.

Aradan aylar geçmesine rağmen, First Lady'nin Çarşamba günü Noel için tatil Mar-a-Lago'ya giderken çekilen görüntüleri, 'sahte Melenia' iddialarını yeniden göndeme getirdi.

Melania'nın görünüşünü tartışan bir grup Twitter kullanıcı, Başkan ve eşinin uçağa binmek binmek için Beyaz Saray'dan ayrılışının videolarını ve fotoğraflarını paylaştı.

Bir kullanıcı, "Bunun sahte Melania olduğunu düşünüyorum. Yürüyüşü özensiz, gülümsüyor ve koca ile fazlasıyla samimi.' dedi.

Tartışma kısa sürede #FakeMelania hashtag'i ile, geçtiğimiz birkaç ay içinde Twitter'da ikinci kez viral oldu.

Trump'ın yanındaki Melania'nın sahte olduğunu iddia eden sosyal medya kullanıcıları, Melenia'nın uçağa binerken gülümsemesini gösteren bir fotoğrafına odaklandı.

star.com.tr

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