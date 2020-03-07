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Dünya

Trump'ın yeni Özel Kalem Müdürü Mark Meadows oldu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Beyaz Saray Özel Kalem Müdürünün Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mark Meadows olacağını açıkladı.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 07:27 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 07:27

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göreve başladığı günden bu yana 4. özel kalem müdürü olacak ismi duyurdu.

Ocak 2019'dan bu yana söz konusu görevi vekaleten yürüten Mick Mulvaney'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Trump, "Kongre üyesi Mark Meadows'un yeni Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olduğunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum. Mark'ı uzun zamandır tanırım ve kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

Trump aynı zamanda, Mulvaney'in yeni görevinin "Kuzey İrlanda Özel Temsilciliği" olacağını da kaydetti.

Özellikle Ukrayna ile ilgili azil sürecinde ismi sık sık tartışmalara konu olan Mulvaney'in Trump tarafından görevden alınacağı iddiaları Washington kulislerinde birçok kez gündeme gelmişti.

Kuzey Carolina vekili olarak Temsilciler Meclisinde görev yapan Meadows, Trump'a yakın ve özellikle azil sürecinde verdiği güçlü destekle öne çıkan bir isim olarak biliniyor.

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