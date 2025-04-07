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Dünya

Trump'ın yeni tarifeleri otomobil sektörünün devi Audi'yi de vurdu: Askıya aldı

Volkswagen Grubu'nun lüks markası Audi, Trump'ın uygulamaya koyduğu ek gümrük tarifeleri nedeniyle 2 Nisan'dan itibaren ABD'ye araç teslimatını durdurduğunu açıkladı. Audi, fiyatlandırma konusunda belirsizliklerin giderilmesini bekliyor.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
Trump'ın yeni tarifeleri otomobil sektörünün devi Audi'yi de vurdu: Askıya aldı
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Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Automobilwoche'nin haberine göre, Audi, bayilerine mektup göndererek, 2 Nisan'dan sonra ABD'ye giren tüm araçların şimdilik bekletileceğini ve bayilere teslim edilmeyeceğini bildirdi.

Bayilerden stoklarını azaltmaya odaklanmaları istendi. Audi'nin şu anda ABD'de yeni tarifelerden etkilenmeyen 37 bin otomobili bulunduğu belirtildi.

Audi'nin ABD'de fabrikası bulunmuyor ve şirket bu ülkede satılan tüm araçlarını yurt dışından getiriyor. ABD'de en çok satılan Q5 model araç, Meksika'daki Audi fabrikasında üretilirken, geri kalan modeller Almanya, Macaristan ve Slovakya'daki fabrikalardan geliyor.

Alman basınında yer alan haberlerde, Audi'nin ana şirketi Volkswagen ise Meksika'dan ve limanlardan trenle araç teslimatını geçici olarak durdurdu. Şirket, fiyatlandırma konusunda nisan ortasına kadar netlik sağlanmasını bekliyor.

Öte yandan, 3 Nisan'dan bu yana ABD'de otomobil ithalatında önceki yüzde 2,5'lik orana ek olarak yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanıyor. Mayıs ayından itibaren 150 otomobil parçası kategorisi de ek ücrete tabi olacak.

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