Bolton'un yerine O'Brien geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına getireceğini açıkladığı Robert O'Brien, selefi John Bolton'a kıyasla daha "ılımlı" dış politika yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Trump'ın "Bay sert adam (Mr. tough guy)" olarak nitelediği ve "şahin" olarak bilinen Bolton'ı görevden almasının ardından yerine gelen isim Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien olacak.

O'Brien aynı zamanda Trump'ın kabinesindeki en istikrarsız koltuklardan biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilen 4. isim oldu.

Amerikan siyasetinde bugüne kadar çok ön plana çıkmayan O'Brien, "şahin" Bolton'a nazaran Amerikan dış politikasında ve diplomatik ilişkilerde daha "ılımlı" bir isim olarak biliniyor.

Asıl mesleği avukatlık olan ve bu alanda bir şirket kuran O'Brien, ABD'nin eski Başkanı George W. Bush döneminde ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda görev yaptı.

Trump yönetiminin ilk döneminde Amerikan Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliği görevine düşünülse de, O'Brien ilerleyen dönemlerde Dışişleri Bakanlığında Rehine İşleri Özel Temsilcisi oldu.

O'Brien ayrıca Fox News ve Wall Street Journal gibi Amerikan basının önemli organlarında yorumculuk da yaptı.

- "En güvenli seçenek"

Washington Post'a konuşan üst düzey bir yetkili, ulusal güvenlik takımını 2020 seçimlerine giden dönemde mümkün olduğunca az drama istediğini ve O'Brien'ın ulusal güvenlik danışmanlığı görevi için "en güvenli seçenek" olduğunu vurguladı.

Ayrıca yetkili, "O'Brien herkesle iyi anlaşıyor. Gezegendeki en iyi insan." diye konuştu.

- Trump'tan Bolton'a sert sözler

Uzun süredir özellikle Venezuela ve İran konusunda Trump ile anlaşamadığı ileri sürülen John Bolton geçen hafta görevden alınmıştı.

Trump, bunun ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Bolton'ın Kuzey Kore için Libya modelini önermesini "facia" olarak nitelendirerek, bu noktadan sonra ayrıldıklarını vurgulamış, "Kim Jong Un'u bu öneriden sonra söyledikleri için suçlayamam. John Bolton ile hiçbir şey yapmak istemedi. Bu sert olma meselesi değildi. Bu bunu söylemek için zeki olmama meselesiydi." demişti.

Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulayan Trump, Bolton'ı "Bay sert adam" olarak nitelendirmişti. Trump, daha sonra yaptığı bir Twitter paylaşımında ise "Aslında, Venezuela ve özellikle Küba konusundaki fikirlerim, John Bolton'ınkilerden daha güçlüydü. O, beni engelliyordu." ifadelerini kullanmıştı.