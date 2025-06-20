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Dünya

Trump'ın yüzünü güldüren haber: Fed üyesi Temmuz ayını işaret etti

Fed faizi konusunda Jerome Powell ile yıldızı barışmayan Trump'ın hoşuna gidecek bir duyuru yapıldı. Trump, faizlerin düşmesi için Powell'a baskı yapan yaparken Waller, Temmuz ayını işaret etti.

AA20 Haziran 2025 Cuma 18:18 - Güncelleme:
Trump'ın yüzünü güldüren haber: Fed üyesi Temmuz ayını işaret etti
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Waller, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, son aylarda enflasyon verilerinin olumlu bir seyir izlediğini belirterek, bu durumun Fed'e faiz indirme konusunda alan sağladığını ifade etti.

Tarifelerin enflasyona etkisinin sınırlı kalacağını dile getiren Waller, "Tarife kaynaklı enflasyonun çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Son birkaç ayın verileri, 12 aylık bazda bile enflasyonda olumlu bir eğilime işaret ediyor." dedi.

Enflasyonun hedefe yaklaşmasıyla birlikte faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini vurgulayan Waller, "Bence bunu temmuz ayı gibi erken bir tarihte yapabilecek konumdayız." ifadesini kullandı.

Bunun kendi kişisel görüşü olduğunun altını çizen Waller, nihai kararın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından verileceğini belirtti.

Faiz oranlarında indirime gidilmesi için mevcut durumda alan olduğunu söyleyen Waller, "Eğer işler gerçekten kötüleşirse ve piyasada ciddi endişeler oluşursa duraklamayı tercih edebilirsiniz. Ama şu anda faiz indirimi konuşmak için uygun bir yerdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarifelerin etkisinin geçici olacağını, kalıcı enflasyon baskısı yaratmayacağını savunan Waller, iş gücü piyasasında ciddi bir bozulma yaşanmadan faiz indirimine başlama çağrısı yaptı.

Waller, "Belki de gelecek toplantıda politika faizini düşürmeyi düşünmeye başlamamız gerektiğini söylemekten yanayım, çünkü politika faizini düşürmeye başlamak için iş gücü piyasasının çökmesini beklemek istemeyiz." dedi.

Fed, çarşamba günü politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak.

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