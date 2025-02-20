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Dünya

Trump'ın Zelenski'ye yönelik sözlerine bazı Avrupa ülkelerinden tepki

Bazı Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye 'diktatör' demesi ve 'berbat bir iş çıkardığını' söylemesine tepki gösterdi.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 08:32 - Güncelleme:
Trump'ın Zelenski'ye yönelik sözlerine bazı Avrupa ülkelerinden tepki
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Komşu bir nükleer gücün saldırısına 3 yıldır direnen ülkede yapılacak seçimin değeri ne olabilir? Topraklarının beşte biri işgalci askerler tarafından işgal edilmiş ve tüm ülke her gün bombardıman altındayken seçimler nasıl organize edilir? Böyle bir ülkenin Devlet Başkanını diktatör olarak nitelendirmek büyük bir alaycılık gerektirir." ifadelerini kullandı.

YLE haber ajansına göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, katıldığı bir etkinlikte Trump'ın sözlerini reddederek, ülkesinin Ukrayna Anayasası'nı ve "demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Zelenskiy'i desteklediğini" belirtti.

Stubb ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşını "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığını ve istediğini elde etmesi halinde bunun sonuçlarını Trump ile görüşmek" gerektiğini kaydetti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın Zelenskiy hakkındaki yorumlarını "tamamen yanlış iddialar" olarak niteleyerek, "Böyle bir şey söylemek son derece mantıksız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundaki paylaşımında, Zelenskiy'le ilgili olarak, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca kişi gereksiz yere öldü. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde kendisine "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı" olarak destek verdiğini belirtmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkındaki yorumlarını "yanlış ve tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımda ABD Başkanı'nın savaşı bitirme hedefini paylaştıklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Zelenskiy'in ismini kullanmaması ise dikkati çekmişti. Bunun yerine Macron, Ukrayna'nın yanında olduklarını ve Kiev yönetiminin müzakere masasında olması gerektiğini ifade etmişti.

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