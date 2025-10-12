Trump'ın ziyareti öncesi Hamas'tan sürpriz adım! Bugün bırakabilirler

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Hamas'ın İsrailli esirleri ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye ziyareti öncesinde serbest bırakabileceğini iddia etti.

Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun cuma 12:00'de Gazze'de "sarı hat" gerisine çekilmesinin ardından, 72 saat içerisinde İsrailli esirleri bırakması gereken Hamas'ın, esir takasını pazartesi bölgeye gelmesi beklenen Trump'ın ziyareti öncesi bırakma ihtimalinin büyük olduğu aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın pazartesi sabah saatlerinde İsrail'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İsrail meclisinde konuşma yapması ve İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüşmesi beklenen Trump'ın buradan Mısır'a geçerek yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının diğer garantör ülkeleri Türkiye, Mısır ve Katar'dan yetkililerle bir imza törenine katılacağı ifade edildi.

Trump'ın Mısır'da Avrupalı ve Arap liderlerinin katılımının beklendiği Gazze konulu konferansa da katılabileceği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ziyaretine hazırlıklar kapsamında Amerikan ordusunun İsrail'e hava köprüsü kurduğunu aktardı.

ABD ve Almanya'daki bir askeri üsten yüklenen ve İsrail'e, Trump'ın günübirlik ziyareti için getirilen ekipmanlar arasında başkanlık limuzini, zırhlı araçlar ve güvenlik araçları olduğu belirtildi.

Trump'ın pazartesi saat 09:20'de Ben Gurion Havalimanı'na ineceği ve İsrail meclisinde bir konuşma yapacağı, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının Trump gelmeden önce mi yoksa sonra mı olacağının ise henüz bilinmediği ifade edildi.

Trump'ın saat 15:00 gibi İsrail'den ayrılacağı kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.40 Şili'nin başkenti Santiago'da binlerce insan, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını kutladı.

02.33 Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes anlaşması kapsamında bölgeye girmesi beklenen insani yardım tırlarıyla ilgili taraflardan çelişkili haberler gelmeye devam ediyor. İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail hükümetinin ateşkes anlaşmasını onayından hemen sonra Gazze'ye tüm insani yardımların girişine ve serbestçe dağıtılmasına izin verilmesi, bu uygulamanın, 19 Ocak 2025 tarihli kararda belirlendiği şekilde, günde 600 yardım tırı standardına dayanması öngörülüyordu. Ancak Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden çok sayıda yardım tırının bölgeye giriş yaptığını, ancak bu yardımların hala İsrail ordusunun kontrolü altında olduğunu ve Filistinlilere dağıtım yapacak yardım kuruluşlarına henüz teslim edilmediğini söyledi. Kaynaklar, Gazze'ye ulaşan yardımların "son aylardakine benzer bir seviyede olduğu, ateşkes anlaşmasıyla bağlantılı olağanüstü bir artışın gerçekleşmediğini" belirtti.

01.20 İsrail'in Necef Cezaevi'nde, esir takası kapsamında salıverilmesi beklenen Filistinli esirlere yönelik kötü muamelesini gösteren bir video sosyal medyada dolaşıma girdi.

00.36 İsrail'in Tel Aviv kentindeki Rehineler Meydanı'nda binlerce İsrailli, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını kutladı.

00.32 İsrail ordusu, ateşkes öncesinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda yaralanan bir askerinin öldüğünü açıkladı.

00.21 Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır'da 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu.

00.12 Almanya'nın başkenti Berlin'de yaklaşık 16 bin kişi 'Gazze için Birlik' çağrısıyla yapılan gösteride Filistin için özgürlük ve adalet talebiyle gösteri düzenledi. Berlin polisi biri 10 yaşında çocuk olmak üzere 36 kişiyi gözaltına aldı.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.