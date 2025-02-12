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Dünya

Trump'la telefonda görüşen Zelenskiy: Ukrayna herkesten çok barış istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 'barışa ulaşma yönündeki imkanları' ele aldıklarını bildirdi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 22:29 - Güncelleme:
Trump'la telefonda görüşen Zelenskiy: Ukrayna herkesten çok barış istiyor
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Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Zelenskiy, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşma imkanları hakkında konuştuklarını ifade etti.

Trump, Zelenskiy ile görüştü: O da Putin gibi barış istiyor

ABD ile Ukrayna hükümetleri arasında ekip düzeyindeki çalışma konularını ele aldıklarını vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) ve diğer modern üretim imkanları hakkında görüştükleri bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında kendisi ile bilgi paylaştığını belirterek, şöyle devam etti:

Dünyanın beklediği görüşme Trump ve Putin anlaşmaya vardı

"Ukrayna herkesten çok barış istiyor. Rusya'nın saldırılarını durdurmak, güvenilir ve kalıcı barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlarımızı belirliyoruz. Başkan Trump'ın dediği gibi, yapalım bunu."

Zelenskiy, Trump ile gelecekte yapılacak görüşmeler hakkında da anlaştıklarını belirterek, telefon görüşmesi sırasında ayrıca güvenlik, ekonomi ve yer altı kaynakları alanındaki ortaklık belgesinin hazırlık sürecini konuştuklarını kaydetti.

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