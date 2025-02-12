Trump'la telefonda görüşen Zelenskiy: Ukrayna herkesten çok barış istiyor

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Zelenskiy, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşma imkanları hakkında konuştuklarını ifade etti.
Zelenskiy, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında kendisi ile bilgi paylaştığını belirterek, şöyle devam etti:
Zelenskiy, Trump ile gelecekte yapılacak görüşmeler hakkında da anlaştıklarını belirterek, telefon görüşmesi sırasında ayrıca güvenlik, ekonomi ve yer altı kaynakları alanındaki ortaklık belgesinin hazırlık sürecini konuştuklarını kaydetti.