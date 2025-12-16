İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7211
  • EURO
    50,3352
  • ALTIN
    5913.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan 10 milyar dolarlık davası! BBC savunma yapacak
Dünya

Trump'tan 10 milyar dolarlık davası! BBC savunma yapacak

İngiliz kamu yayıncısı BBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2021 Kongre baskınına ilişkin konuşmasını BBC'nin bağlamından kopararak belgeselinde kullandığı ve eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı toplam 10 milyar dolarlık tazminat davasına karşı savunma yapacağını bildirdi.

AA16 Aralık 2025 Salı 20:09 - Güncelleme:
Trump'tan 10 milyar dolarlık davası! BBC savunma yapacak
ABONE OL

BBC'den bir Sözcü, Trump'ın konuşmasını montajlamakla suçladığı BBC'ye karşı açtığı tazminat davasına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, "Daha önce de açıkça söylediğimiz gibi, bu davada savunma yapacağız. Devam eden yasal süreçle ilgili başka bir açıklama yapmayacağız." ifadesini kullandı.

- Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı

BBC News'te yayımlanan Panorama programında, 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde, Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.

ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde, Trump'ın, destekçilerine "Kongreye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.

Asıl konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.

TURNESS İSTİFA ETMİŞTİ

Olay, bu konuda BBC Yönetim Kurulu'na sunulan 19 sayfalık raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.

BBC, Trump'ın konuşmasında montaj yapıldığı için özür dilemiş, ancak Trump'ın tazminat talebini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın avukatları, Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, Trump'ın BBC'ye karşı iftira suçlamasıyla 5 milyar dolar, Florida eyaletinin ticari uygulamalar yasasının ihlali gerekçesiyle de 5 milyar dolar olmak üzere toplam 10 milyar dolar tazminat talep ettiğini belirtmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Brezilya'da korku dolu anlar: Fırtınaya dayanamayıp devrildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.