İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9717
  • EURO
    51,3397
  • ALTIN
    7512.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan ABD seçimlerinde ''hile'' iddiası: Kimlik zorunlu tutulmalı
Dünya

Trump'tan ABD seçimlerinde ''hile'' iddiası: Kimlik zorunlu tutulmalı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yapılan seçimlerin 'hileli' olduğunu savunarak, tüm seçmenlerin oy kullanırken kimlik ibraz etmesi gerektiğini vurguladı.

AA3 Mart 2026 Salı 09:49 - Güncelleme:
Trump'tan ABD seçimlerinde ''hile'' iddiası: Kimlik zorunlu tutulmalı
ABONE OL

Trump, sosyal medya hesabından, oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak ve seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısına ilişkin açıklama yaptı.

ABD'deki seçimlerin "hileli" ve "tüm dünyada alay konusu" olduğunu savunan Trump, "Ya bunları düzelteceğiz ya da artık bir ülkemiz olmayacak." ifadesini kullandı.

Trump, tüm seçmenlerin oy kullanırken kimlik ya da vatandaşlık belgesi göstermesi gerektiğini belirterek "SAVE Act" için Cumhuriyetçilerden destek istedi.

Son olarak Trump hastalık, engellilik, askeri görev veya seyahat gibi istisnai durumlar dışında posta yoluyla oy kullanımına son verilmesi gerektiğini kaydetti.

TASARI TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN GEÇMİŞTİ

ABD'de oy kullanırken kimlik ibrazını zorunlu kılacak ve seçim süreçlerine ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmesini öngören "SAVE Act" yasa tasarısı, Temsilciler Meclisinden geçerek Senato'ya gönderilmişti.

Cumhuriyetçi partililerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinden geçen tasarının Senatoda kabul edilmesi için hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Demokratların tepki gösterdiği, Senatoda oylamaya sunulacak tasarıya 53 Cumhuriyetçi senatörün tamamının destek vermediği belirtiliyor.

Tasarıya göre oy kullanırken kimlik ibrazı zorunlu olacak, seçmen kaydı sırasında da ABD vatandaşlığını kanıtlayan belge sunulması gerekecek.

ABD'de seçmenler, ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek.

Seçimde ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve ABD Senatosu'ndaki 100 sandalyenin 35'i belirlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler öncesinde Cumhuriyetçilere ülkedeki seçimleri "ulusallaştırmaları" ve "kontrolü ele almaları" çağrısı yapmış; bu, Demokratların tepkisini çekmişti.

Trump, 6 Şubat'ta "SAVE Act" yasa tasarısının Kongre'den hızla geçirilmesi çağrısında bulunmuş, 14 Şubat'ta ise seçmen kimliği şartının Kongre'den geçirilmese dahi ara seçimlerde uygulanacağını ve konuya ilişkin bir başkanlık kararnamesi çıkaracağını belirtmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.