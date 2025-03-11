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Dünya

Trump'tan ABD'ye misilleme yapan Kanada'ya cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Ontario eyaletinin ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulayacağını açıklamasına ilişkin, 'Kanada bir tarife istismarcısıdır ve her zaman öyleydi ancak ABD artık Kanada'yı sübvanse etmeyecek.' ifadesini kullandı.

AA11 Mart 2025 Salı 12:50 - Güncelleme:
Trump'tan ABD'ye misilleme yapan Kanada'ya cevap
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Trump, Ontario eyaletinin aldığı karara ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Kanada'nın ABD'nin birçok tarım ürününe "yüzde 250" ile "yüzde 390" arasında değişen oranlarda tarife uyguladığını belirten Trump, Ontario'nun aldığı karara karşı 2 Nisan'da yürürlüğe girecek Kanada'ya uygulayacakları tarifeleri hatırlattı.

Trump, "Kanada bir tarife istismarcısıdır ve her zaman öyleydi ancak ABD artık Kanada'yı sübvanse etmeyecek. Arabalarınıza, kerestenize, enerjinize ihtiyacımız yok ve çok yakında bunu öğreneceksiniz." ifadesini kullandı.

- ABD, İKİ KOMŞUSUNA EK TARİFELER UYGULAMIŞTI

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik ek yüzde 25 gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı.

Trump, daha sonra söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

- ONTARİO'DAN ABD'YE MİSİLLEME

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, dün, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında zam yapacaklarını bildirmişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump." demişti.

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