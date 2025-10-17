İSTANBUL 21°C / 14°C
  • Trump'tan Abraham Anlaşmaları mesajı: Umarım Suudi Arabistan dahil olur
Abraham Anlaşmaları'na yeni ülkelerin katılmasını beklediğini ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, 'Umarım Suudi Arabistan dahil olur ve diğerleri de girer. Bence Suudi Arabistan girdiğinde herkes girer' dedi.

AA17 Ekim 2025 Cuma 21:03 - Güncelleme:
Trump, Amerikan Fox News haber kanalına verdiği röportajda, bazı Arap ülkelerinin 2020 yılında İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmalarına ve Çin ile ilişkilere dair açıklamalar yaptı.

"Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesini bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Trump, "hemen" demek istemediğini ancak yakın zaman için böyle bir beklentisi olduğunu söyledi.

Trump, "Umarım Suudi Arabistan dahil olur ve diğerleri de (anlaşmaya) girer. Bence Suudi Arabistan girdiğinde herkes girer." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Abraham Anlaşmaları'nın Orta Doğu'ya kalıcı barış getirmeye yardımcı olacağını öne sürdü.

CİNPİNG İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan, Çin ile ilişkilere değinen Trump, Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer yetkililerle görüşeceğini belirtti.

Trump, Çin ile her zaman iyi bir ilişkisi olduğunu kaydederek, "Yıllarca ülkemizi soydular. Parayı (ülkeden) çıkardılar. Şimdi tersi." diye konuştu.

Trump, Çin ile adil bir anlaşma olması gerektiğini vurguladı.

İsrail, Trump'ın bir önceki döneminde, 2020 yılında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas gibi Arap ülkeleriyle Abraham Anlaşmaları adıyla normalleşme anlaşmaları imzalamıştı.

