İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2025 Pazar / 7 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Trump'tan ''adil yargılanma'' ikilemi

ABD Başkanı Donald Trump, anayasada yer alan adil yargılanma hakkının, yalnızca vatandaşlara mı yoksa vatandaş olmayanlara da mı uygulanması gerektiğini bilmediğini belirtti.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 19:23 - Güncelleme:
Trump'tan ''adil yargılanma'' ikilemi
ABONE OL

NBC'ye verdiği röportajda konuşan Trump, yargı süreci ve anayasanın sunduğu güvenceler hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Trump, seçmeninin desteğine güvendiğini ve vaatlerinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Anayasanın 5. ek maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının kimleri kapsadığına ilişkin bir soruya Trump, "Bilmiyorum, ben bir avukat değilim." cevabını verdi.

Trump, konuya ilişkin "çok başarılı avukatlarla çalıştığını" belirterek, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına uyacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın en kötü ve en tehlikeli insanlarını sınır dışı etmeye çalışıyoruz ama mahkemeler yolumu kesiyor." diyerek yargıya tepki gösterdi ve bu konuda "Onları buradan cehenneme göndermek için seçildim. Fakat mahkemeler bunu yapmamı engelliyor." ifadesini kullandı.

Trump, bir soru üzerine Kanada'yı "51. eyalet" yapmak için askeri güce ihtiyaç duyulmayacağını da belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.