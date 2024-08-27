ABD Başkan Adayı Trump, Arlington Ulusal Mezarlığı'nda, 2021 Ağustos'ta Kabil Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden ABD askerlerinin aileleriyle bir araya geldi ve anma törenine katıldı. Trump, yaptığı açıklamada, "Üç yıl önce Kamala ve Biden'ın beceriksizliği 13 savaşçının ölmesine, yüzlerce sivilin öldürülmesine, ağır yaralanmasına ve 85 milyar dolar değerinde dünyanın en iyi askeri teçhizatının Taliban'a terk edilmesine neden oldu" dedi.

BİDEN'DEN TAHLİYE EMRİ

Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan'daki birçok bölgeyi ele geçirmesi ve ilerleyişinin sürdürmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'deki askerlerin tahliyesini emretmişti. Tahliye oldukça kaotik bir şekilde gerçekleşmiş ve kargaşaya neden olmuştu. Taliban'ın ülkenin yönetimini ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai, ülkeyi terk etmişti.

Tahliyenin sürdüğü dönemde, 26 Ağustos 2021'de Kabil Havalimanı'na düzenlenen terör saldırısında, aralarında 13 ABD askeri ve 169 Afgan sivilin de bulunduğu 182 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan saatler önce ABD'li yetkililer, vatandaşlarını havalimanını terk etmeleri konusunda uyarmış, eski İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, havalimanında DEAŞ terör örgütü üyelerinin saldırı tehdidi konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ayrıca saldırıda aralarında 15 ABD askerinin de bulunduğu 200 kişi yaralanmıştı.